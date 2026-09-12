Cesena, al centro sportivo di Martorano arriva il manto sintetico di ultima generazione

Il centro sportivo Romagna Centro di Martorano ha inaugurato il nuovo manto sintetico del campo 2 realizzato da Limonta Sport rappresentata da Francesco Lavorato. Al taglio del nastro erano presenti Christian Castorri, assessore comunale, Cesare Pollini, presidente di Campus Cesena Sport, Corrado Di Taranto, direttore generale Cesena Fc e Bruno Piraccini, presidente Fondazione Orogel Fruttadoro.

Il nuovo manto “Pure Pt” si presenta innovativo. Dal tradizionale manto intasato (vegetale o elastomerico) si passa a uno artificiale (senza intaso) in polietilene al 100%. Ogni metro quadrato contiene un milione di filamenti rispetto agli 80mila di quello tradizionale. Il costo iniziale è maggiore del 15-20%, ma la durata è del 30% superiore, i costi di gestione si abbassano del 70%, la manutenzione si riduce alla pulizia superficiale e a una periodica igienizzazione. Anche lo smaltimento del manto passa dai 70-80mila ai 10mila euro.

Quello di Cesena è il terzo manto di nuova generazione realizzato da Limonta in Italia, dopo quelli per i centri sportivi di Atalanta e Modena. A livello internazionale segue quelli della Juventus Accademy di Del Piero a Los Angeles, Real Madrid, Psg, Werder Brema, Bayern Monaco e Atletico Madrid.