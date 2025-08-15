Madonna del Monte: tantissimi i fedeli in ascesa dalle Scalette per l’Assunta a Cesena

In tantissimi, questa mattina fin dalle prime luci dell’alba e fino all’ora di pranzo, sono saliti sfidando il caldo alla basilica di Santa Maria del Monte, a Cesena, per la solennità dell’Assunta. La tradizione cesenate vuole che la gente salga a piedi lungo la via delle Scalette, fino in cima al colle Spaziano. Lungo il tragitto sono stati diversi i gruppi in cui si recitava il Rosario, arrivati da tante parrocchie “della pianura”. All’esterno stand e bomboloni caldi come da tradizione, dentro alla basilica le messe, una a ogni ora, dalle 6 alle 12, tutte molto frequentate. La prima funzione, quella delle 6, è stata celebrata dal parroco del Duomo, monsignor Giordano Amati anche lui salito a piedi lungo le Scalette recitando il Rosario con un gruppo di parrocchiani. Alle 18 l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo di Cesena - Sarsina, presiederà la solenne celebrazione eucaristica. La basilica del Monte resta raggiungibile anche con un servizio gratuito di bus navette) che passerà ogni 30 minuti dalle 14 alle 19, i bus effettuano tutte le fermate lungo il percorso da viale Matteotti (Ponte Nuovo), via Battisti, via Curiel, via Mulini, via G. Finali, viale Carducci, via padre Vicinio da Sarsina, via Don Minzoni, via Pascoli, Basilica del Monte.