Africa sempre più strategica per Macfrut (6-8 maggio 2025 - Rimini Expo Centre), al centro di una doppia missione nel Continente. La prima si è svolta a Nairobi in Kenya a lla presenza di oltre 80 operatori, nella quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Macfrut e Agriculture Food Authority del Kenya. La seconda, la scorsa settimana, in Tanzania in occasione della quarta edizione dell’Italia-Tanzania Business Forum a Dar es Salaam. Entrambi gli eventi sono avvenuti grazie alla collaborazione di Agenzia ICE.

L’incontro è stato realizzato in collaborazione l’Ufficio ICE di Nairobi diretto da Giuseppe Manenti con la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Kenya Roberto Natali, ed ha visto la sottoscrizione di un accordo di collaborazione triennale tra Macfrut e l’ente dello stato keniano. La collaborazione prevede il supporto istituzionale agli operatori keniani presenti a Macfrut e la realizzazione di un evento, nel periodo autunnale, insieme alle aziende italiane interessate al mercato keniota. Questo accordo si colloca nel contesto di un lungo lavoro di Macfrut nel Continente che ha fatto della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta il punto di riferimento per l’Africa per lo sviluppo del settore.

L’incontro a Nairobi è stato l’occasione per presentare la 42esima edizione di Macfrut alla presenza di oltre 80 tra operatori, produttori ed esportatori di frutta, a dimostrazione del grande interesse del format di fiera di filiera da parte degli operatori del Kenya.

In Kenya l’ortofrutta riveste un ruolo strategico soprattutto nella produzione di avocado di cui è divenuto il quinto esportatore mondiale. Tuttavia, come molti altri paesi africani, il Paese necessita di migliorare la propria Supply chain (catena di approvvigionamento) e proprio per questo le tecnologie italiane possono svolgere un ruolo di primo piano dal momento che rappresentano quanto di meglio il mercato possa proporre a livello mondiale.

La delegazione di Macfrut, composta dal presidente Renzo Piraccini e da Cecilia Marzocchi dell’ufficio Estero, è stata accompagnata da alcune imprese della filiera insieme ad alcuni buyer internazionali di prodotto che hanno poi effettuato incontri B2B con gli esportatori keniani. In occasione della missione sono state effettuate anche alcune visite aziendali nella zona di Naivasha.