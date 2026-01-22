Macfrut 2026: “Ottimi segnali verso il 21 aprile, siamo sulla strada giusta”

A pieno ritmo viaggia anche l’attività promozione internazionale della fiera. “Abbiamo rafforzato la nostra rete agenti per attività di scouting di buyer che accompagna il già ricco planning di presentazioni di Macfrut in più Continenti insieme a Agenzia ICE – prosegue Neri – abbiamo concentrato i nostri sforzi in modo particolare sul mercato dell’Europa dove oggi avviene più del 70% dell’export delle nostre imprese, insieme a una particolare attenzione al Nord Africa e all’area Caraibica che è il partner internazionale di Macfrut 2026”.

“Siamo soddisfatti del lavoro di questi mesi che conferma Macfrut unica vetrina del sistema ortofrutticolo del nostro Paese – spiega Patrizio Neri, Presidente di Cesena Fiera – l’incremento in doppia cifra ci dice che siamo sulla strada giusta, confermata dalla presenza di tutti i principali produttori del settore, insieme a tecnologie e packaging fiore all’occhiello della manifestazione. Importante anche la presenza della quarta gamma, così come tutto il mondo pre-harvest da sempre eccellenza del nostro Paese. Di rilievo anche la grande distribuzione con la presenza dei due principali player italiani, Conad e Coop Italia, insieme al gruppo internazionale Vegè. In un recente evento fieristico in tanti ci hanno dato appuntamento a Macfrut a testimonianza che c’è attesa per la prossima edizione”.

Decisamente ricco il programma dei convegni, da sempre cardine della manifestazione, dove vengono presentate le novità del settore in ambito scientifico e tecnico, mettendo in dialogo mondo della ricerca e imprese. Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Tecnico di Macfrut presieduto da Paolo De Castro e coordinato da Bruno Mezzetti nel quale sono stati definiti i principali eventi in fiera, in condivisione con mondo accademico, esponenti della ricerca e personalità settore. Tra gli appuntamenti in calendario: un evento di apertura su tematiche di attualità del settore; un evento su ricerca e stato normativo delle Tea (Tecniche evoluzione assistita) e sull’innovazione varietale; Mango e Avocado Day (prodotti simbolo di Macfrut 2026) con focus su coltivazione, mercato e qualità del prodotto; Robotica ed AI per la gestione delle coltivazioni; il Controllo biologico delle specie aliene; una serie di incontri nell’Area Healthy su biologico, prodotti processati, valorizzazione di erbe e spezie; Berry Area con nuovi contributi; molte attività interattive, comprese le attività nei campi prova da sempre plus di Macfrut.

Tutte queste iniziative saranno sviluppate attraverso una forte integrazione tra il mondo produttivo e quello scientifico, rappresentato da autorevoli società scientifiche di rilievo internazionale (ISHS) e nazionale (SOI). L’obiettivo è promuovere un dialogo strutturato tra ‘scienza e industria’, favorendo un trasferimento tecnologico più efficace e sostenendo le imprese nei processi di innovazione.