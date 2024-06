Macfrut 2025: la presentazione sarà in Egitto

Macfrut 2025 si presenta in Egitto. Appuntamento a Il Cairo mercoledì 11 settembre dove è prevista la conferenza stampa di presentazione della 42esima edizione della Fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta. Alla missione in Egitto potranno prendere parte anche le aziende espositrici partecipanti alla prossima edizione di Macfrut, in programma al Rimini Expo Centre dal 7 al 9 maggio 2025, in particolare le imprese interessate all’area strategica del Medio Oriente che sarà al centro del focus internazionale nella prossima edizione della Fiera.

L’evento nello Stato nordafricano prevede incontri B2B, attività di networking e visite in azienda in collaborazione con Ice Agenzia. I partecipanti alla missione, prevista dal 9 al 11 settembre, dovranno sostenere i soli costi di viaggio e soggiorno, previsti in 1.200 euro a persona.

Le imprese interessate alla missione in Egitto possono contattare Valentina Piraccini, responsabile Ufficio Estero Macfrut: valentina.piraccini@macfrut.com