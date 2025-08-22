Lutto a Borello di Cesena: morta la storica tabaccaia, domani il funerale

È morta Giuseppina Raggi, l’ultima rimasta della dinastia che da sempre ha gestito l’unica tabaccheria presente a Borello.

Un negozio indispensabile per i servizi di una frazione, al di là dei “tabacchi” in sé. Esercizio che ora è accudito dalla dipendente che lavorava al fianco di Pina Raggi.

Con lei, che una malattia di quelle che difficilmente lasciano scampo ha ucciso alla soglia degli 81 anni (li avrebbe compiuti a settembre) scompare l’intera famiglia che a Borello ha sempre gestito la tabaccheria.

Giuseppina “Pina” Raggi nel tempo aveva subito (molti anni fa) la perdita di una delle figlie. Due anni fa nel giro di pochi mesi in rapida successione erano morti il marito, Sante Pasini, che in paese tutti conoscevano come “Carlo”, e l’altra figlia Maria Pia.

Il cordoglio ieri a Borello era unanime. Frazione dove Giuseppina Raggi viveva oltreché lavorare qui da sempre.

Alle 20 in parrocchia ieri è stato recitato un rosario a suffragio.

Pina lascia le nipoti Carlotta e Veronica, cognati, nipoti e pronipoti.

Il funerale sarà celebrato domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borello. Dove i parenti della storica tabaccaia hanno chiesto che eventuali offerte siano devolute non in acquisto di fiori ma ad opere di bene.