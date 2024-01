Lupo solitario: video ripreso tra Ruffio di Cesena e la zona di Gambettola

Un lupo a passeggio per i campi nella zona che taglia le campagne tra Ruffio e Gambettola. È quanto una cesenate (Elena Cavallucci) è riuscita a riprendere nitidamente con lo smartphone due mattine fa, attorno alle 7:30, mentre si spostava in auto per recarsi al lavoro nella zona tra via Cerisola prima e via Ruffio.

Avvistamenti di lupi in pianura continuano ad essere semrte più frequenti. Nel recente passato sono stati segnalati più volte nell’area di Calisese sempre a ridosso delle zone coltivate. A Sala di Cesenatico sono diventati quasi stanziali: al punto che sono stati fotografati in movimento e ripresi più di una volta e per mesi. Per quanto riguarda l’area tra Ruffio e Gambettola si tratta invece di una novità. L’esemplare video ripreso era in solitudine. A differenza di quanto avvenuto in alte parti di città quando a muoversi era anche più di un esemplare.