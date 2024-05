Cesena, lungo la via Mascagni sono comparse 23 poesie per chiedere di piantare nuovi alberi

«Era un bel viale alberato ora invece gli alberi non ci sono più». Il viale è quello di via Mascagni, dove i pini, malati e pericolanti sono stati quasi tutti tagliati. Al posto delle alberature ora rimangono le aiuole vuote con il loro quadrato verde di erba a sottolineare l’assenza, o in alcuni casi la parte finale del tronco con le radici ancora affondate nel terreno in attesa che si proceda alla rimozione. Da qualche giorno qualcuno ha riempito la via di poesie. La segnalazione arriva dal Touring Club Romagna.

Lungo tutta la via si contano 23 cartelli ciascuno con una poesia. In alcuni casi sono stati piantati piccolo praticello, unico sopravvissuto dell’aiuola, dove invece c’è ancora c’è ancora il moncone dell’albero sono stati legati lo spago. Per ciascuno, l’ignoto autore dell’installazione ha scelto una poesia diversa, richiamano tutte l’importante ruolo della natura, l’importanza degli alberi e del gesto di piantarne. Ci sono le parole di Victor Hugo, di Toro Seduto, di Nelson Mandela, ma anche pensieri che forse sono opera di chi i cartelli li ha realizzati.

È infatti già da qualche tempo che gli alberi sono stati tagliati, e da allora nella via attendono che il lavoro venga completato. “L’attacco” poetico è anche un modo creativo per sollecitare l’amministrazione a procedere con la sostituzione delle alberature tagliate. Su ogni cartello compare infatti il messaggio: “Se questo albero era ammalato o andava tagliato... perché non ripiantarne un altro???”.