Cesena, Lucarelli maestro “di giallo” all’elementare di San Vittore

E se nella vecchia scuola abitasse un fantasma? Quando alunni e insegnanti si trasferiranno tutti nella nuova scuola, che ne sarà di lui (o di lei)? Ma soprattutto, non sarebbe questo un ottimo spunto per scrivere un giallo?

Se il fantasma esiste o no poco importa, la scuola invece esiste ed è la scuola primaria di San Vittore che ha inaugurato il 2024 trasferendosi nel nuovo edificio a pochi passi da quello vecchio che li aveva ospitati fino a fine 2023. Ed è qui, in questo istituto nuovissimo, che gli studenti e le studentesse accoglieranno venerdì mattina Carlo Lucarelli, celebre giallista, che terrà un laboratorio di scrittura con gli studenti di quinta.

Dietro il progetto c’è l’inventiva della vulcanica maestra Elena Baredi (ex assessora alla Cultura, oggi presidente di Asp Valle Savio e una delle fondatrici delle Cucine Popolari di Cesena). «La scorsa estate stavo frequentando un corso di aggiornamento con Carlo Lucarelli. Una notte mi è venuta questa idea di far scrivere dei gialli ai miei alunni e ho immaginato il fantasma della scuola». Il giorno in cui si è fatta coraggio e lo ha sottoposto a Lucarelli lo ricorda con certezza: «Era il 23 luglio, giorno del mio compleanno. A fine corso ho inseguito Lucarelli, gli ho detto che sono una maestrina e gli ho sottoposto la mia idea chiedendogli se sarebbe venuto a scuola per insegnare ai bambini come si costruisce un giallo. Mi ha risposto che era un’idea bellissima e che sarebbe venuto volentieri».

Di lì a poco è cominciato il lavoro per trasformare quell’idea in un progetto e la prima convita sponda di sostegno è arrivata dalla dirigente Simonetta Ferrari a cui «La proposta è piaciuta subito così come alle mie colleghe». Nel frattempo il cantiere si è concluso e dopo aver lavorato tutte le vacanze di Natale con i colleghi e i genitori per preparare la nuova scuola ad accogliere studenti e studentesse, dopo aver celebrato il rituale taglio del nastro e festeggiato a dovere, sono pronti per accogliere anche l’ospite speciale.

Venerdì mattina dalle 11 alle 13, Carlo Lucarelli terrà (gratuitamente) una lezione agli studenti di quinta e l’emozione di tutti (insegnanti e alunni) è palpabile. Ma l’obiettivo di Baredi è fare in modo che da quella esperienza ne nasca un’altra di creazione e di condivisione. «Mi piacerebbe - anticipa Baredi - riuscire a scrivere con la classe 5 o 6 racconti gialli. Vorremmo poi farceli correggere da Lucarelli per poi pubblicarli a fine anno così da poterli condividere con tutti in occasione della festa di fine anno scolastico a giugno».