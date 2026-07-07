Lotta allo spaccio alla stazione di Cesena, la maxi-operazione si è conclusa con un arresto a Rimini

È stato arrestato l’ultimo indagato nell’ambito dell’indagine condotta dalla Polizia Locale di Cesena su una rete di spaccio attiva nella zona della stazione ferroviaria. Tra il 16 e il 17 febbraio scorsi, il Comando ‘Fiorini’ di via Natale Dell’Amore, con il supporto dei rinforzi della Polizia Locale di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare, aveva dato seguito a un’ampia operazione finalizzata all’esecuzione di 10 ordinanze di misure cautelari emesse dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di altrettanti indagati, al termine di una lunga attività investigativa.

L’indagine aveva consentito di ricostruire l’attività di una rete dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria. Nel corso dell’intervento quasi tutti i destinatari delle misure erano stati rintracciati e sottoposti ai provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria: 7 persone erano state sottoposte alla custodia cautelare in carcere e due all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un solo destinatario dell’ordinanza non era stato trovato, risultando irreperibile. Secondo quanto emerso, in quel periodo si sarebbe trovato all’estero, rendendo impossibile l’esecuzione immediata del provvedimento.

La ricerca è proseguita nei mesi successivi fino a quando, nella giornata di sabato 4 luglio, l’uomo è stato individuato dagli operatori della Polizia Ferroviaria (Polfer) presso la stazione ferroviaria di Rimini. Nei suoi confronti è stato quindi eseguito l’arresto in attuazione dell’ordinanza cautelare ancora pendente.

“Con quest’ultima operazione – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – si completa l’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito dell’indagine che ha riguardato una rete di spaccio attiva nell’area della stazione ferroviaria di Cesena. È un’ulteriore conferma di come il lavoro quotidiano dei nostri agenti possa tradursi in risultati concreti per il territorio e per la comunità. Questi risultati sono ancora più significativi quando nascono dalla collaborazione e dal coordinamento tra diversi Comandi di Polizia locale, una modalità operativa che il portiamo avanti da anni, e dalla sinergia con le altre Forze dell’ordine. In questo caso un ruolo importante è stato svolto, nella fase finale, dalla Polizia Ferroviaria di Rimini, presidio essenziale per garantire sicurezza e controllo all’interno delle stazioni ferroviarie. Lo ribadiamo”.