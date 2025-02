Lotta alle baby-gang, 27 arresti e sequestri di armi e droga: la maxi-operazione tocca anche Forlì-Cesena con 8 denunce VIDEO

Lotta alle baby-gang, l’operazione coinvolge anche il territorio di Forlì-Cesena. Ventisette gli arresti e 25 le denunce a piede libero, per reati che ricomprendono la detenzione di armi da taglio, di armi da fuoco e di stupefacenti, rapine, furti, utilizzo abusivo di carte di credito, resistenza e violazione delle norme in materia di immigrazione. E’ il bilancio di una vastissima operazione contro le baby gang coordinata in tutta Italia dallo Sco (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato) di Milano. Gli interventi hanno riguardato le province di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola in Piemonte; Bergamo, Lecco, Cremona e Milano in Lombardia; Genova e Imperia in Liguria; Treviso, Verona e Rovigo in Veneto; Bologna, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna; Arezzo, Prato, Pisa, Firenze, Lucca in Toscana; Ancona, Fermo e Pesaro Urbino nelle Marche; L’Aquila, Teramo e Chieti in Abruzzo; Perugia in Umbria; Roma, Frosinone e Latina nel Lazio; Napoli e Caserta in Campania; Bari in Puglia; Campobasso in Molise; Reggio Calabria in Calabria; Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo in Sicilia; operazioni anche in Sardegna a Oristano.