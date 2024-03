Lotta al lavoro irregolare e al caporalato: martedì a Cesena una giornata di studi alla Malatestiana

Prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori (anche diversi da quello agricolo), attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità. Martedì 19 marzo, dalle 14.30 alle 17.30. nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si tornerà a parlare di lavoro irregolare nel territorio provinciale di Forlì-Cesena nell’ambito del progetto “Common Ground - Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e sommerso”. I lavori saranno introdotti dall’assessora ai Servizi per le persone e la famiglia Carmelina Labruzzo e dalla presidente di Asp Cesena/Valle Savio Maria Elena Baredi.

“Progetto Common Ground”

A seguire sono previsti diversi altri interventi tematici. “Il progetto Common Ground negli interventi a sostegno delle persone fragili” sarà al centro del contributo di Monica Brandoli, Responsabile Servizio Minori, Famiglie e Marginalità; l’equipe Common Ground Asp Cesena, composta da Cinzia Pieri e Giulia Mariani, si soffermerà sui percorsi d’inserimento sociale per vittime di sfruttamento lavorativo; Tania Lega, Winner Mestieri E.R – Forlì, si concentrerà sull’orientamento al lavoro, alla formazione e attivazione di misure di reinserimento lavorativo”.

Il ruolo di assistenza alle aziende da parte dei Servizi di prevenzione e sicurezza dell’AUSL sarà invece approfondito dall’ingegnere Massimo Donati, Dirigente del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro AUSL Romagna.

Seguiranno ulteriori quattro interventi: Giacomo Mattioli, Responsabile della formazione Sea Gruppo Srl, interverrà sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro e i cambiamenti introdotti con l’ingresso dei lavoratori stranieri; Fausto Sestini, Funzionario FILCAMS CGIL FC, illustrerà lo “strano caso del settore del turismo”, con particolare riferimento alle prospettive provinciali; Roberto Cangini, Segretario Generale FAI CISL Romagna, si soffermerà sull’immigrazione ed il lavoro agricolo nella provincia di Forlì Cesena; Giuseppe Meglio, FeNEAL UIL Cesena – Forlì, spiegherà il concetto di dumping contrattuale soffermandosi sui subappalti nelle costruzioni.

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto “Common Ground. Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”.