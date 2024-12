“Lord Byron”: Andrea Antonioli premiato a Porto Venere

Lo studioso-scrittore cesenate Andrea Antonioli, Presidente del Centro Studi “Olim Flaminia” di Cesena ed ex Direttore del Museo e Biblioteca Renzi, riconosciuto da tempo come figura di spicco della cultura e del sociale grazie ai suoi progetti, ai suoi eventi e ai suoi libri, proprio in questi giorni ha ricevuto l’importante riconoscimento al Concorso letterario internazionale “Lord Byron”, nel Bicentenario della morte del grande poeta britannico.

Antonioli ha ottenuto il prestigioso premio per il suo bellissimo ed elegante volume “Il secolo d’oro del Rinascimento” (edito da Newton Compton editori), un’opera di vasto respiro che narra ogni aspetto dell’arte, della letteratura e delle conquiste di questa irripetibile epoca. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala del Consiglio comunale nella splendida Porto Venere (SP) ed è stata presieduta da figure importanti del panorama nazionale della cultura come Marina Pratici, Alessandro Quasimodo e Lorenzo Masi, alla presenza di Autorità ed esponenti della letteratura nazionale.

“Il secolo d’oro del Rinascimento” è stato selezionato tra centinaia di importanti opere giunte da tutta Italia e da diverse parti d’Europa ed è lo stesso autore a sintetizzare quello che è lo spirito del suo ampio lavoro che ha già ottenuto altri numerosi riconoscimenti e primi posti a concorsi letterari nazionali e internazionali, confermandosi come uno dei migliori best seller sul tema:

«Ringrazio la giuria per aver scelto uno dei miei migliori lavori che esamina un’epoca immanente, individualista e antropocentrica come il Rinascimento, che fu un movimento unico e irripetibile caratterizzato da una vera e propria “rifioritura” culturale e scientifica partita dall’Italia, che coinvolse tutte le classi sociali e ogni settore della conoscenza e dell’esperienza umana. Un secolo fondamentale per la storia europea che, rivoluzionando l’idea di uomo e delle sue possibilità, ha condizionato il pensiero e il modus vivendi dell’Occidente».

Antonioli, già risultato vincitore di decine di premi letterari nazionali e internazionali, è Cavaliere della Repubblica in Italia e Brasile e, di recente, ha ottenuto anche prestigiosi riconocimenti internazionali come il Premio Kafka alla Cultura e alla Carriera, il premio Segni di Pace per i Diritti umani e il titolo di Ambasciatore del Brasile.