Longiano, omicidio e cadavere nel pozzo a Felloniche: sottoposto a fermo un 29enne, conosceva la vittima

È stato sottoposto a fermo dai carabinieri e subito interrogato il presunto assassino del 31enne albanese il cui cadavere è stato recuperato questa mattina dentro un pozzo vicino a una casa nella zona di Felloniche, lungo la Strada provinciale 85. L’operaio, padre di una figlioletta di un anno, era sparito nel nulla da quasi tre settimane, dopo avere avuto un incontro e a quanto pare è stato quell’appuntamento a costargli la vita. Per mano di una persona che conosceva, un paio di anni più giovane di lui, che gli avrebbe sparato. L’accusa che pende sulla sua testa è di omicidio, ma anche occultamento di cadavere.