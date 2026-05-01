Longiano, incendio in un campo agricolo

Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16, due squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute nel comune di Longiano, in via dei Venti, a causa di un incendio che ha interessato un campo agricolo. ​L’intervento delle squadre ha permesso di arginare le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante e alle aree limitrofe. La superficie complessiva coinvolta dall’evento è di circa 13.000 metri quadrati. ​Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri Forestali per i rilievi di competenza. Non si segnalano persone ferite o coinvolte.