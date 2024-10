Lo Sci Club Cesena ha festeggiato i suoi splendidi 60 anni

Sessanta anni di entusiasmo, sempre con gli sci ai piedi. Un traguardo storico quello raggiunto dallo Sci Club Cesena, in una realtà come quella di Cesena priva di comprensori e abbondanti nevicate (ad eccezione del 2012). La volontà di condividere una passione e fare comunità ha radicato nel tempo uno dei club sportivi più longevi del territorio. Per celebrare al meglio i 60 anni di attività, tesserati e vertici del gruppo si sono riuniti mercoledì sera a cena presso il ristorante Pescatore di Montereale vivendo una serata ad “alta quota”, gustandosi un ricco menu di pesce.