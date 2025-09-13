Licenziato dalla Technogym chiede un milione di danni. Doppio procedimento, penale e davanti al giudice del lavoro, per un manager

Per sedici anni ha scalato tutte le gerarchie all’interno della Technogym fino a diventare una sorta di braccio destro operativo del patron Nerio Alessandri con il quale, come ha sottolineato anche testimoniando, il rapporto sarebbe andato anche oltre a quello lavorativo sfociando in momenti conviviali e di vita familiare.

Ma nel giro di meno di un anno si sarebbe trovato prima demansionato poi licenziato e ora anche a processo, imputato nell’aula del giudice Federico Casalboni in tribunale a Forlì con l’accusa di indebito utilizzo dei sistemi informatici e di aver violato con la posta elettronica le direttive di sicurezza della Technogym e quindi (potenzialmente) della fedeltà aziendale.

Ma tra le parti è in atto anche un contenzioso davanti al giudice del lavoro. L’ex manager ha infatti denunciato per molestie alla Procura di Verona chi, secondo lui per conto dell’azienda, si era anche impegnato a pedinarlo per vedere cosa facesse al di fuori degli orari di malattia in cui c’è l’obbligo Inps di stare in casa. Mentre davanti al giudice del lavoro ha portato prima per presunto demansionamento e poi per ipotetico indebito licenziamento inuna causa ancora pendente in cui ha chiesto (i manager del suo livello spesso strappano mensilità attorno ai 25milaeuro) un risarcimento da un milione di euro, rifiutando una transazione proposta dall’azienda cesenate di 400mila euro per chiudere ogni contesa. Se l’imputato dovrà essere condannato o meno per indebita violazione utilizzando i sistemi informatici, lo si saprà non prima del mese di dicembre, quando è prevista la prossima udienza. Su richiesta delle parti il giudice Casalboni ha disposto che prima delle conclusioni di Procura e avvocati, venga convocato a testimoniare il responsabile della sicurezza informatica della Technogym, il quale dovrà dettagliare se la policy sull’uso delle mail fosse stata diffusa tra i dipendenti, quale formulazione avesse, quando e come sia stata inviata a tutti. Argomento attorno a cui ruotano le accuse e soltanto una volta chiarito il quale verrà emessa la sentenza.