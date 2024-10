Liberazione di Cesena: domenica la cicloturistica della memoria e la rievocazione del passaggio del fronte

Le due settimane di eventi proposti dall’Amministrazione comunale di Cesena e dalle associazioni locali per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città di Cesena dal nazifascismo prenderanno il via domenica 13 ottobre con due appuntamenti immancabili sul territorio comunale.

Una iniziativa a cura di ANPI Forlì-Cesena, ANPI Cesena, Circolo ARCI Bagnile, FIAB Forlì, per ricordare i luoghi teatro della storia collegandoli con il più resistente dei mezzi di trasporto: la bicicletta. La bicicletta fu l’emblema della Resistenza, usato da staffette e partigiani per muoversi e portare comunicazioni e armi. La stessa bicicletta, oggi, diventa per noi mezzo per recuperare la memoria. Con La Resistente pedaliamo attraverso la memoria collegando i luoghi delle stragi nazifasciste sul territorio cesenate.

Un gruppo di cicloresistenti partirà dal centro di Cesena lungo un percorso pianeggiante di 30 chilometri in parte asfaltato in parte su strade bianche. Lungo il tragitto sosteremo presso i cippi commemorativi per ripercorrere le vicende della nascita e instaurazione del regime fascista, delle stragi nazifasciste e della Liberazione di Cesena. L’escursione prevede un ristoro presso il Circolo ARCI Bagnile ed un servizio di assistenza tecnica lungo il percorso. Durante l’evento sarà inoltre possibile acquistare la t-shirt in edizione limitata La Resistente 2024. Escursione aperta ad ogni tipo di bici purchè con copertoncini che consentano il transito su strade bianche. L’andatura del gruppo sarà moderata e l’escursione avrà una durata di circa 3:30 ore.

I partecipanti all’iniziativa si ritroveranno alle 9 di domenica al Monumento ai caduti della Resistenza di Cesena (viale Carducci) e da qui partiranno. È possibile effettuare l’iscrizione scrivendo a info@laresistente.it o inviando un messaggio al 3336678611 oppure 3334669480.