Liberazione di Cesena: concerto gratuito al teatro Bonci giovedì 24 aprile

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo della Liberazione d’Italia e di Cesena dal nazifascismo giovedì 24 aprile, alle ore 20.30, al teatro Bonci sarà proposto un concerto a cura dell’Istituto Corelli e del Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena-Rimini. Sul palcoscenico ci sarà l’Ensemble ‘Metamorphosen’, composto da docenti ed allievi dei due Istituti musicali. L’esecuzione prevederà la partecipazione del Quartetto d’archi ‘Zenit’, della voce recitante di Lorenzo Pieri, della soprano Radmila Novosheeva e la concertazione di Paolo Chiavacci e Duccio Bertini. L’evento è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il programma sarà imperniato sulle diverse declinazioni delle tematiche legate alla Liberazione: la memoria, con la esecuzione del Quartetto n.8 di Shostakovich (capolavoro iconico e simbolo dell’ importanza del ricordo, dedicato alle vittime di tutte le guerre e del fascismo) inframezzata da letture di Levi e Calamandrei fra gli altri; un omaggio alla figura di Iris Versari (introdotta dalla Presidente dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena Ines Briganti, che sarà la guida storica della serata), associata da un lato alla serenità dell’Aria dalla Suite in re maggiore (più nota come Aria sulla quarta corda e ancor più nota come sigla di “Quark”) e dall’altra all’incredibile energia sprigionata dall’Aria della regina della notte dal Flauto magico di Mozart. Non mancheranno inoltre riferimenti diretti alla rinascita e al post guerra con la musica che proveniva in quegli anni dall’America, con i celeberrimi brani di Strayhorn, il boogie boogie di Glenn Miller e alcuni brani dalla “Freedom Suite” di Duke Ellington. A chiudere sarà il brano per eccellenza che rappresenta la Resistenza e la Liberazione, che ha travalicato i confini nazionali per divenire simbolo della volontà di autodeterminazione: ‘Bella Ciao’.