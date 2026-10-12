Liberazione di Cesena, 82 anni dopo: il programma delle celebrazioni

Cesena si appresta a celebrare l’82esimo anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo con un corposo programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con ANPI, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, dai Quartieri e da altre realtà associative locali. Un calendario che intreccia memoria storica, approfondimento culturale e partecipazione, per ripercorrere una delle pagine più significative della storia cittadina e nazionale.