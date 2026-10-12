Liberazione di Cesena, 82 anni dopo: il programma delle celebrazioni

Cesena si appresta a celebrare l’82esimo anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo con un corposo programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con ANPI, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, dai Quartieri e da altre realtà associative locali. Un calendario che intreccia memoria storica, approfondimento culturale e partecipazione, per ripercorrere una delle pagine più significative della storia cittadina e nazionale.

Il programma

Le iniziative sono già cominciate sabato 10 ottobre, in piazza della Libertà, con il laboratorio ‘Crea la tua tote bag o il tuo fazzoletto ispirati alla Guerra di Spagna’, organizzato dall’associazione culturale Barbablù insieme ad ANPI. Il calendario proseguirà domani, martedì 13 ottobre, alle ore 17, nella Sala proiezioni della Malatestiana, con la presentazione del volume di Domenico Guzzo ‘Il decollo dell’aviazione italiana. Propaganda, dibattiti e saperi tra le due Guerre’, a cura dell’Istituto Storico. Venerdì 16 ottobre, alle ore 20:30, allo Spazio Marte (via Corbari, 175), sarà protagonista ‘Ottobre Resistente’, con un reading e concerto del musicista Enrico Farnedi, accompagnato dalle illustrazioni di Nicolò Mingolini. L’iniziativa, promossa da Barbablù e ANPI, trasformerà in musica le parole scritte dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria di primo grado Anna Frank durante un laboratorio in classe. Sabato 17 ottobre, alle ore 10:30, in piazza Partigiani si terrà l’inaugurazione della bacheca commemorativa dedicata ai partigiani ricordati nella toponomastica della zona Vigne. A seguire panoramica storica a cura di Franco Spazzoli. Alle ore 17:00, nella sala Sozzi di palazzo del Ridotto, si terrà la conferenza ‘Le Repubbliche prima della Repubblica. Dalle Repubbliche partigiane del 1944 alla Repubblica Italiana’, con il Marco Valbruzzi, docente di Scienza politica all’Università Federico II di Napoli. Dopo il saluto di Filippo Rossini, Presidente del Consiglio comunale, l’incontro approfondirà il ruolo delle Repubbliche partigiane come esperienze di partecipazione democratica e forme di autogoverno sviluppatesi durante la Resistenza. L’appuntamento offrirà l’occasione per ripercorrere alcune delle principali esperienze nate nei territori liberati dal controllo nazifascista, dalla Carnia all’Ossola, da Montefiorino alle Langhe, fino alla Valsesia e a Bobbio. Domenica 18 ottobre, alle ore 20:30, il quartiere Oltresavio (piazza Anna Magnani) proporrà ‘Oltresavio ricorda, Storie di Resistenza’ a cura di Peter Piraccini e la compagnia Fuori Scena. Lunedì 19 ottobre, alle ore 9:30, sempre nella sala Sozzi si terrà la presentazione del libro ‘Lessico per la Repubblica’, con Maurizio Ridolfi e Marino Biondi. L’incontro è riservato alle scuole.

Il 20 ottobre il ricordo della Liberazione

Martedì 20 ottobre sarà una giornata centrale del calendario commemorativo. Alle ore 8:30, al Cesena War Cemetery, è previsto un momento istituzionale con deposizione di una corona. Seguirà, alle ore 10:00, un secondo momento commemorativo sotto il loggiato del Comune, con deposizione di una corona e discorso del vicesindaco. Nel pomeriggio, alle ore 17, l’Aula Magna ospiterà la conferenza ‘Il ruolo del 2° Corpo d’Armata Polacco nella liberazione di Cesena e della Romagna’. L’incontro, organizzato dall’Associazione Polonia Italia, proporrà approfondimenti e testimonianze sul contributo delle forze polacche alla Liberazione del territorio, con la partecipazione della console Ewa Adamczyk. Sono inoltre in programma due ulteriori appuntamenti le cui date sono ancora da definire: una conferenza dedicata al ruolo del Monte durante il passaggio del fronte, organizzata in occasione del Millenario dell’Abbazia a cura dell’Istituto storico, e un concerto di musica elettronica all’interno del Rifugio antiaereo, a cura di Diego Suzzi.

Libri, protagonismo delle donne ed Ex.tra Arrigoni

Mercoledì 21 ottobre sono previsti due appuntamenti. Alle ore 17:00, nell’Aula Magna, l’Istituto storico presenterà il libro di Mattia Brighi ‘Carissima Vittoria... Lettere di Oddino Montanari’, con la partecipazione del professor Enrico Acciai. Alle ore 18:30, la sala del Consiglio comunale di palazzo Albornoz ospiterà un momento celebrativo dedicato alle donne elette nel Consiglio comunale di Cesena dal 1945 a oggi, per ripercorrere il contributo femminile alla vita istituzionale e alla partecipazione democratica cittadina. Ospite del pomeriggio sarà Giuliana Laschi, Professoressa ordinaria in Storia delle relazioni internazionali presso l’Università di Bologna Campus di Forlì. Il calendario proseguirà venerdì 23 ottobre, alle ore 20:45, nella sede ANPI (via Roverella, 26), con la presentazione del libro ‘I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio’. Sarà presente l’autore Adelmo Cervi, che racconterà la storia della propria famiglia, divenuta simbolo della lotta antifascista e della Resistenza. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Barbablù e CGIL Forlì-Cesena. Domenica 25 ottobre, alle ore 17:30, il nuovo Auditorium della città (piazza Karl Marx) ospiterà il monologo di Roberto Mercadini dal titolo ‘Una guerra segreta. L’Arrigoni e la resistenza a Cesena’ tratto da una ricerca storica svolta sull’Arrigoni di Cesena. Un racconto incentrato sulle vicende di resistenza vissute in quella fabbrica in occasione dell’occupazione nazi-fascista della città. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti senza prenotazione.

A novembre un nuovo appuntamento con la Guerra di Spagna