LiberaMente: due spettacoli a Cesena per il decennale ed un casting per un grandissimo nuovo show

È una festa di compleanno che vola alto, con energia di movimento e con la passione che spinge «a osare» nell’immaginario della fantasia. È lo stacco volante che da dieci anni l’associazione culturale LiberaMente pratica sul palcoscenico e che, stasera alle 20.30, e domenica 13 ottobre alle 16.30, torna a eseguire al Bogart di Sant’Egidio. Raccontando la storia dei primi dieci anni e di quelli a venire; cantando, ballando, recitando, frammenti di uno degli spettacoli più iconici del sogno e della fantasia: “Peter Pan. Il musical”. Per condividere, con chi verrà alla festa di compleanno, il sogno di continuare a volare. Furono Elisa, Cinzia, Silvia le pioniere fondatrici, oggi sono 34 i soci di LiberaMente. Durante la festa il gruppo annuncerà l’inizio del futuro: una commedia in preparazione, che debutterà il 14 e 15 dicembre nello stesso Bogart. Ma si sta forgiando il progetto più ambizioso del decennale, il musical “Pinocchio” con i diritti della Compagnia della Rancia e le musiche dei Pooh. Il debutto sarà nel marzo 2025. Sarà uno “spettacolone” per il quale, coloro rapiti dal fascino del teatro, potrebbero farne parte. LiberaMente offre l’opportunità di partecipare a un casting aperto per entrare nel gruppo; l’appuntamento è venerdì 18 ottobre dalle 18.30 nello spazio Cesuola di Ponte Abbadesse. Non solo per vivere Pinocchio sul palco, ma per allestirlo nel retro palco da montatori, macchinisti, elettricisti, rumoristi, costumisti, scenografi....e con tutto ciò che tiene viva la fiamma mai sopita del teatro. Info prenotazioni: 346 6794104.