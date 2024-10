Lesione all’udito per un petardo fatto esplodere nelle rampe della curva Mare allo stadio di Cesena

Una “bravata” davvero molto pericolosa quella che ha messo in atto un piccolo gruppo di ragazzini (almeno questa è l’ipotesi al vaglio) durante la partita tra Cesena e Brescia giocatasi sabato allo stadio Manuzzi. Qualcuno ha scagliato infatti un grosso petardo acceso sul retro della curva Mare. L’esplosione è avvenuta a non molta distanza dalle rampe e da uno dei bagni della struttura. E c’è chi ne ha fatto le spese. «Non ci sento più bene dall’orecchio sinistro e sono dovuto stare a casa dal lavoro per sottopormi a visita ospedaliera - ha spiegato un tifoso del Cesena lamentando l’accaduto sui social network - Attualmente ho l’udito lesionato dalla parte sinistra. I medici mi hanno detto che la situazione dovrebbe nel tempo andare scemando e probabilmente tornare alla normalità. E le forze dell’ordine che ho 90 giorni per sporgere denuncia contro ignoti. Di certo mi piacerebbe capire chi ha messo in pratica un “gioco” così pericoloso. In tanti erano vicini come me al petardo quando è esploso».

A ridosso della deflagrazione c’erano anche dei bambini. Di qui la volontà di cercare di rintracciare (e punire) l’autore (o gli autori) del lancio pericoloso.