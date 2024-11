“Le vite dei cesenati” apre anche al mondo di Cesenatico: giovedì 28 novembre la presentazione

Un grande classico per Cesena ora coinvolge anche Cesenatico. Per festeggiare i diciotto anni di attività, le “Vite dei Cesenati” allargano il loro orizzonte fino al litorale del mare. I curatori infatti sono finalmente pronti per esplorare , oltre alla storia di Cesena, quella di Cesenatico, sorto nel medioevo come vero e proprio porto e centro commerciale facente capo alla città dell’entroterra.

Ovviamente, oltre alle novità cesenaticensi, il volume si poggia su alcuni capisaldi della storia e della cultura cesenate: l’abbazia del Monte (con la triste vicenda del bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale); l’ippodromo (attraverso la figura dell’avvocato Calzolari, grande mattatore della sua epoca, amico di Renato Serra e visionario “carburante” della società cesenate); il Teatro “A. Bonci” (alla cui stagione d’inizio Novecento è dedicato un nuovo libro di Franco Dell’Amore); i due papi cesenati (Pio VI con il progetto della nuova cattedrale, mai realizzato; Pio VII con la recensione di due nuovi volumi a lui dedicati); l’ospedale “M. Bufalini” (dove lavorò il professore Gaspare Battistini, celebre scienziato e ricercatore del suo tempo); le attività commerciali (esemplificate dal Forno Nanni nei primi decenni del Novecento); la grande stagione politica a cavallo tra Fascismo e ritorno alla democrazia (vissuta attraverso gli occhi di Maria Comandini Calogero); la parabola del femminismo degli anni Settanta; le scelte politiche a noi più vicine (nel ricordo del sindaco Piero Gallina, dimessosi a metà mandato per fedeltà ai suoi ideali); la musica settecentesca, epoca in cui Cesena divenne famosa non solo per il grande Babbi (esplorata in questa sede attraverso la vita del cantante castrato Giuseppe Cicognani, amico della famiglia Mozart); senza dimenticare le grandi famiglie condotte da Pandolfo III Malatesta a Cesena, una volta scacciato da Brescia dalle truppe del Carmagnola e di Filippo Maria Visconti nel 1421 (semplificate dai conti Isei, il cui stemma compare in una ceramica dell’epoca).