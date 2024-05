“Le Iene” a Cesena: su Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi fascicoli ancora aperti

Sono passati quasi due mesi dal termine della proroga che il Gip ha messo nelle mani del pm Laura Brunelli per la nona indagine sul caso della scomparsa di Cristina Golinucci. Al momento la Procura continua nel suo lavoro e non ha preso decisioni ufficiali sul come proseguire: se chiedere nuovamente l’archiviazione o se mettere nel mirino e nel registro degli indagati “qualcuno” sul quale siano state accumulate prove sufficienti di un coinvolgimento diretto nella vicenda della 21enne di Ronta che l’1 settembre del 1992 è sparita nel nulla. Parallelamente resta ancora aperto anche il fascicolo sulla morte di Chiara Bolognesi. Le due vicende sono state accostate (anche se sul piano formale si tratta di due indagini diverse) perché le due cesenati frequentavano ambienti religiosi e dell’associazionismo simili ed attorno agli stessi gravitava anche un “predatore sessuale” che non è mai stato indagato; quest’ultimo, ascoltato come potenziale testimone, ha negato coinvolgimenti di qualsiasi tipo sia con la morte e la scomparsa delle due ragazze sia con le molteplici accuse di molestie sessuali che nel frattempo altre donne cesenati gli hanno lanciato contro.

Della vicenda di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi (i cui resti sono stati anche riesumati a caccia di tracce su un potenziale assassino) nel prossimo futuro potrebbe occuparsi anche il programma di Italia Uno “Le Iene”. A fine gennaio le telecamere e la produzione di Mediaset hanno iniziato a lavorare a Cesena, esplorando i luoghi della scomparsa di Cristina ed ascoltando anche sua madre Marisa Degli Angeli. Nei mesi a seguire “la Iena” Nina Palmieri ha prevedibilmente contattato e dato la caccia ad altri protagonisti delle varie inchieste. Ed il programma tv una volta concluso il proprio lavoro metterà in onda i risultati delle ricerche svolte.