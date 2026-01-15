Le diocesi di Cesena-Sarsina e San Marino a sostegno dell’Ucraina: partiti 4 Tir di aiuti VIDEO

In marcia direzione Lezajsk (Polonia) al confine con l’Ucraina. Sono partiti questa mattina dalla ditta Vignali a Capocolle i quattro Tir contenenti beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. Una volta raggiunta la Caritas locale, principale centro di smistamento beni dall’inizio della guerra, la “spedizione romagnola” incontrerà l’arcivescovo di Przmysl prima di fare rientro nella giornata di lunedì. Protagoniste dell’ottava missione sono state le Diocesi Cesena-Sarsina, San Marino-Montefeltro e il Seminario maggiore della Basilicata, oltre al supporto delle tantissime aziende e parrocchie locali e nazionali.