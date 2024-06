Lavoro a Cesena: opportunità post diploma nell’agroalimentare

All’Istituto tecnico “Garibaldi-da Vinci” oggi si parla di formazione tecnica superiore. L’incontro si intitola “E dopo il diploma? Coltiva il tuo talento”, si terrà a scuola dalle 17.15 ed è stato organizzato per approfondire le opportunità dei percorsi di istruzione tecnica superiore nel settore agroalimentare messe in campo da Irecoop Emilia-Romagna. Si tratta di percorsi post-diploma ad alta specializzazione tecnologica sostenuti dalla Regione, con finanziamenti europei. «Vogliamo far conoscere queste opportunità formative che, di fatto, sono un’alternativa all’università o all’immediato inserimento nel mondo del lavoro - spiega Cristina Frega, direttrice di Irecoop Emilia-Romagna - Si tratta di corsi ancora poco conosciuti in Italia, progettati in sinergia da imprese, università, mondo della scuola e ente di formazione. Un importante valore aggiunto è quello di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, in questo caso del settore agroalimentare. E c’è una fase di stage in azienda».

L’apertura sarà affidata a Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna. Seguirà l’intervento di Stefano Versari, già direttore generale al Ministero dell’Istruzione, sul tema “La formazione post secondaria in Italia ed Europa”. Poi due brevi talk dedicati al mondo della formazione: “Investire nel futuro: i percorsi formativi per il settore agroalimentare», con Morena Diazzi, della Regione, Luciana Cino, dirigente scolastico del “Garibaldi-da Vinci”, Marco Foschini, Barbara Melagri e Daniela Selvi; “Il ruolo delle imprese del territorio nella valorizzazione dei giovani talenti», con Silver Giorgini, di Orogel, Claudia Furlini, di Conserve Italia, Valentina Gaudenzi, di Hr Agrintesa, e Daniele Bazzocchi, del consorzio Produttori Latte Cesena.

Ci saranno anche testimonianze di chi ha frequentato i percorsi di formazione tecnica superiore e oggi lavora in tre grandi imprese agroalimentari: Filippo Gentili (Gruppo Martini); Tommaso Zucchini (Clai) e Andrea La Mela (Caviro).