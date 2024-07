Lavoro a Cesena: “Maw” cerca 400 figure professionali

“Maw”, agenzia per il lavoro e parte di “W-Group”, che si occupa di servizi per le risorse umane, seleziona oltre 400 figure professionali per le province di Parma e Cesena. Le offerte disponibili riguardano i ruoli di operaio addetto alla produzione, conduttore di linea, magazziniere e manutentore per diverse realtà del settore alimentare. Tra i requisiti richiesti per accedere alle selezioni figurano la disponibilità a lavorare su due o tre turni, un’ottima conoscenza della lingua italiana, l’essere automuniti. Per le posizioni di operaio addetto alla produzione è preferibile un’esperienza pregressa. In Emilia-Romagna, nel 2023 , “Maw” ha inserito nel mondo del lavoro più di 4mila persone. È possibile candidarsi nella sezione dedicata alle offerte di lavoro sul sito Maw.it.