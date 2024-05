Lavoro a Cesena: il Comune cerca insegnanti, ecco come presentare la domanda

Lavoro a Cesena: il Comune ha indetto una selezione pubblica per la formulazione di due graduatorie, per l’assunzione a tempo determinato (incarichi e supplenze giornaliere) di insegnanti, Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione presso i Nidi e le Scuole d’Infanzia del Comune nell’ambito del Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport. Gli interessati in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 17 giugno 2024 esclusivamente attraverso il Portale del reclutamento.

Tutte le informazioni sull’Avviso e sulle competenze richieste sono reperibili sul sito dell’Ente in homepage (all’indirizzo: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/selezione-unica-per-assunzione-a-tempo-determinato-di-insegnanti/).