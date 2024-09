Lavoro a Cesena, 13 estetiste formate da Confartigianato

Il mestiere di estetista resta tra i più vivaci e ricercati nel Cesenate e nel territorio provinciale, dove si registrano nuove aperture. Da tanti anni Formart, l’ente formativo di Confartigianato cesenate, funge da una fucina di nuove estetiste,con l’ingresso nel mestiere di tante giovani che avviano il loro percorso come dipendenti e in casi sempre crescenti proseguono l’attività come imprenditrici. Formart si pone dunque come scuola capace di formare a coniugare l’arte del lavoro ben fatto alla passione.

“Nei giorni scorsi si è è concluso presso il nostro centro formativo l’esame per la qualifica di estetista – informa la responsabile cesenate Ursula Versari - e si sono qualificate tredici corsiste. Con il conseguimento della qualifica si può lavorare come dipendente presso qualsiasi centro estetico e del benessere. La formazione delle dipendenti estetiste formate per poter svolgere il lavoro da dipendenti risponde a specifiche richieste delle imprese che necessitano di manodopera specializzata. Alcune delle ragazze che hanno partecipato al corso già lavorano nel nostro territorio e altre, più della metà, proseguiranno gli studi frequentando il corso di specializzazione per diventare imprenditrici del settore”.

Le 13 nuove estetiste

Le tredici nuove formate al lavoro come dipendenti sono Rebecca Albonetti, Beatrice Baiardi, Ekaterina Belletti, Zinaida Bocharova, Valentina Cianci, Rachele Costa, Ornela Malaj, Arianna Milo, Cristina Pistis, Sofia Ragazzini, Giselle Rodriguez, Rosanna Schiavone e Irene Zagnoli.