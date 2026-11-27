Nessun passo indietro dell’Unione dei Comuni sulla decisione di esternalizzare a cooperative lo Sportello sociale e il servizio di Educativa domiciliale, attualmente gestiti dall’azienda pubblica Asp. C’è invece un impegno generale, ma ancora da dettagliare, per tutelare i posti di lavoro delle tre operatrici con contratti a termine in scadenza non più rinnovabili in quanto si sono raggiunti i limiti temporali consentiti dalle normative. Senza dimenticare altre 14 lavoratrici precarie che al momento sono destinate a restare a casa alla fine di quest’anno.

Questi, in sintesi, i frutti di un lungo incontro che i sindacalisti di Cgil, Cisl, Uil e Adl Cobas hanno avuto ieri, insieme a una rappresentanza delle lavoratrici, con le due controparti: l’Unione dei Comuni Valle Savio e Asp. Su un punto c’è stata totale unità sindacale: che nessuna lavoratrice rimanga a casa. La risposta è stata «un impegno vago», è stato riferito all’uscita dal faccia a faccia. Quindi domani mattina ci si risiederà attorno a un tavolo. E fuori ci sarà un nuovo sit-in per fare pressione durante la trattativa. Intanto, «è stato già detto che comunque non ci sarà dal 1° gennaio l’assunzione di tutti». A questo punto, i sindacati aspettano «una proposta chiara», che poi verrà discussa e votata dall’assemblea dei lavoratori. Insomma, domani «non si deciderà nulla e non si firmerà nulla, si entrerà solo nel concreto, per capire numeri e contorno di questa storia».

Intanto, all’esterno, un nutrito gruppo di lavoratrici di Asp (non solo quelle a rischio immediato ma anche colleghe e colleghi con contratti a tempo indeterminato, e questo è stato un segnale forte fin dall’inizio della mobilitazione) si è fatto sentire con un sit-in vivace e rumoroso che non è passato inosservato. E non è mancata una sorpresa, che ha reso tutto un po’ surreale ma anche simbolicamente potente. Mentre stavano protestando, le lavoratrici hanno notato un acrobata sospeso nel vuoto che stava camminando su una fune, quasi sopra la fontana Masini, appesa tra il terrazzino dello studio dell’artista Leonardo Lucchi e le storiche mura sull’altro lato della piazza. Alcune hanno pensato, con uno slancio di immaginazione metaforica, che quel funambolo, che si è poi scoperto stava facendo prove per uno spettacolo che andrà in scena domani e domenica, alle 18, aveva qualcosa in comune con loro. Era in bilico. Anzi, appeso a un filo. E proprio queste ultime sono le parole che hanno intonato, spostandosi sotto di lui, col suo consenso, e intonando un coro, immortalato con foto e video. «Siamo tutte appese a un filo», hanno cantato tutte insieme in più di trenta. Non è stata l’unica “peformance canora” della manifestazione, che tra le altre cose ha incluso, oltre a un emozionante canto di lotta in lingua spagnola, una divertente versione modificata di “Bella ciao”, adattata alla vicenda di Asp.

Pur non mancando preoccupazione e un po’ di rabbia, le manifestanti hanno dato a tutti una lezione mostrando come è possibile affrontare le difficoltà e protestare senza fare sconti anche col sorriso e con vitalità. Anzi, a tratti anche con gioia, come quando hanno suonato tamburelli e ballato. Pungenti in modo divertente anche tanti cartelli che hanno mostrato, da “stabili come pomodori sulle bruschette” a “non siamo yogurt, non abbiamo la data di scadenza”, da “spremute e buttate, le precarie non sono agrumi” a “contratto stabile? No, Eminflex”.