Lattuca lancia a Mattarella la proposta per una Provincia nuova

«Le Province sono l’istituzione di riferimento delle aree interne, dei territori rurali più lontani dalle aree urbane e un loro indebolimento non può che produrre l’aumento del peso delle disuguaglianze socio-territoriali, elementi cardine di una Repubblica che le madri e i padri Costituenti vollero fosse chiaramente disegnata nell’articolo 5 della Carta Costituzionale: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”».

Con queste parole pronunciate ieri a Imperia, nella sua veste di presidente nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province Italiane e davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Enzo Lattuca ha rivendicato con forza il ruolo importante di questo ente, che lui stesso presiede nel territorio di Forlì-Cesena. Durante l’assemblea annuale dell’Upi, lo ha definito «un presidio di coesione, capace di dare voce anche alle comunità più isolate e di tradurre le grandi direttrici dello sviluppo nazionale in interventi concreti vicini ai bisogni dei cittadini».