Lattuca a Bruxelles: “Il mercato unico non è giusto se non dà a tutti le stesse opportunità”

Il Comitato europeo delle Regioni torna a porre al centro dell’agenda europea il tema del benessere dei minori e della lotta alla povertà infantile. Nel corso della sessione plenaria di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo a Bruxelles è stato infatti discusso il parere dedicato ai sistemi di prestazioni familiari negli Stati membri e al loro ruolo nel garantire pari opportunità ai bambini e agli adolescenti.

Intervenendo in aula durante la discussione del parere, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e membro del Comitato europeo delle Regioni – ha sottolineato che “la cura e la presa in carico dei bambini e dei minori non è solo un tema materno, ma deve vederci tutti impegnati, donne e uomini, alla pari dal punto di vista politico anche in questo consesso. Inoltre – ha proseguito Lattuca – quando parliamo di mercato unico, e di quanto è importante per l’Unione Europea il mercato unico, dobbiamo dirci la verità: non esiste un mercato unico giusto se al suo interno non ci sono pari opportunità per tutti, sin da quando siamo bambini, dai primi mille giorni di vita. Quella di cui dobbiamo farci carico è dunque una grande questione di giustizia e di equità, e al tempo stesso riguarda il futuro dell’Europa. La spesa sociale rivolta ai bambini è un investimento, soprattutto in questo contesto demografico”.

Durante i lavori del Comitato è stata inoltre presentata l’Alleanza delle Regioni europee per la sicurezza idrica e l’adattamento ai cambiamenti climatici promossa dall’Emilia-Romagna.