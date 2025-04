Ladro scatenato contro le donne in azione a Cesena

Il suo obiettivo preferito sono le donne che hanno con sé la borsetta. Lo scopo è quello di raggiungere i soldi nel portafoglio. Serve prestare la massima attenzione in queste ore a Cesena, soprattutto nelle zone centrali e della prima periferia, a causa dell’agire di un 38enne pregiudicato, senza fissa dimora che da qualche giorno, allontanato com’è stato in passato da molte altre parti d’Italia, ora sembra aver “messo radici” a Cesena. Dorme dove capita e, soprattutto, per procurarsi il necessario “sostentamento” prende di mira le donne, cercando di approfittare di attimi di distrazione delle stesse.

Il Commissariato di polizia è arrivato a contato per la prima volta con E.N., 38enne, lo scorso fine settimana. Sabato una cesenate che stava attendendo il verde al semaforo dell’ex mercato ortofrutticolo, all’intersezione tra la via Madonna dello Schioppo e la via Ravennate, ha sentito all’improvviso lo sportello della sua vettura aprirsi.

Il 38enne, stando alle accuse, è entrato nell’abitacolo ed in maniera fulminea si è impossessato della borsa della donna, scappando in direzione centro.

La vittima ha dato subito l’allarme e l’uomo è stato ritrovato, con ancora il bottino tra le mani, da una Volante che lo ha bloccato, condotto in Commissariato ed arrestato con l’accusa di furto.

Dopo una notte in cella di sicurezza il 38enne (difeso dall’avvocato Lorella Mengozzi) è comparso davanti al giudice Marco De Leva che ha convalidato le manette. Poi E.N. è tornato libero in attesa del giudizio per direttissima che verrà celebrato a maggio.

Nel frattempo il 38enne ha però subito ripreso l’attività delinquenziale. Almeno stando alle prove raccolte, sempre dalla polizia, due giorni fa. Nella zona del Ponte Vecchio una donna, che stava osservando la vetrina di un esercizio commerciale, si è sentita sfilare il portafogli dalla borsa. L’autore del furto si è allontanato a gambe levate in direzione di San Mauro in valle, dove il portafoglio della donna è poi stato ritrovato con all’interno solo i documenti e non più i soldi. Grazie alle telecamere di sicurezza, l’autore del furto è stato riconosciuto in E.N.: indossava gli stessi vestiti del colpo del fine settimana. Per lui dunque nuova denuncia per furto con destrezza. Ed un sos in atto sul fatto che possa continuare anche in questi giorni nelle ruberie a cui si dedica con maggior favore: quelle contro le donne.