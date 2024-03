Ladri scatenati tra Settecrociari e San Vittore di Cesena: stasera un incontro per lanciare una petizione

«Siamo sotto assedio da parte dei ladri da ormai diverse settimane. Visto che i ladri non demordono servirebbe una rete di controlli più fitta per cercare di limitarne l’agire».

Ci sarà un incontro tra residenti nella serata di oggi (ore 20:30 sede di quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani) per lanciare una petizione da rivolgere al sindaco. Una raccolta firme e un incontro promossi da una consigliera della circoscrizione per chiedere una maggiore presenza di divise, anche in orari notturni, e l’attivazione di telecamere che possano inibire i ladri dal colpire.

L’ultima zona in ordine di tempo ad essere finita preda di ruberie in serie è quella lungo l’asse di via Settecrociari che va dalla zona del quartiere Oltresavio, da dove con via San Mauro si sale poi in direzione di Bertinoro fino a quella di San Vittore, che quindi cambia quartiere di riferimento finendo sotto l’egida di quello Valle Savio.

Da oltre tre settimane ci sono furti in serie. Di due tipologie distinte. Vengono presi di mira i capannoni agricoli dove vengono asportati materiali e macchinari per la lavorazione della campagna. Poi ad essere presi di mira sono anche le residenze private. Dove i topi d’appartamento sono a caccia di ori e contanti prevalentemente; ma se incappano in qualche altra tipologia di bottino prezioso non si fermano di certo a sottilizzare. Tanto che sempre in queste zone sono state portate via anche delle costosissime biciclette da corsa.

Le segnalazioni lungo l’asse di via Settecrociari si sono sommate nel tempo. Da via Cupa fino all’area più vicina a quella dei campi d’allenamento del Cesena Fc (come via Casalecchio). In un caso oltre ad attrezzi agricoli è stata preso di mira anche un deposito edile. Con la sottrazione di martelli pneumatici e flessibili.

La petizione al via in queste ore è destinata a raccogliere il disagio vissuto dai residenti. «Colpiscono - spiegano gli abitanti di quelle strade - e ti aspetti che poi i ladri non si presentino più. Invece anche a poche notti distanza non fanno altro che spostarsi di poche centinaia di metri. Per colpire un’altra abitazione o un’altra azienda. In questo momento più che mai abbiamo bisogno di presidio da parte delle forze dell’ordine. Ma anche di un sistema di telecamere di sicurezza che possa prevenire inibendo i ladri. Un po’ come qualche volta avviene in altre parti della città dove, quanto meno, le telecamere accese servono per monitorare gli spostamenti di veicoli sospetti, piuttosto che provare ad identificare gli autori dei furti partendo proprio dai mezzi su cui si muovono nella notte».