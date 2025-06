Ladri scatenati nelle scuderie dell’ippodromo di Cesena FOTOGALLERY

Saccheggio di materiale per cavalli all’interno delle scuderie dell’Ippodromo del Savio, con un ricco bottino: a occhio e croce, il valore di quanto è sparito nel nulla l’altra notte dovrebbe aggirarsi tra 8mila e 9mila euro. Per la precisione, sono stati portati via tre finimenti, dieci briglie e persino un sulky, il piccolo e leggero carrettino a due ruote utilizzato nelle corse di trotto. Oltre a cose meno preziose.

Non è la prima volta che vengono messi a segno colpi di questo genere dentro le scuderie. E gli operatori dell’ippica che le utilizzano fanno notare che i furti si ripeteranno se non si provvederà ad adottare misure per garantire più sicurezza, specialmente nelle ore notturne. «La zona è praticamente incustodita - fa notare chi lavora in quell’ambiente da una quindicina di anni e ha dato appoggio al derubato, l’allenatore napoletano Giuseppe Citarella, che era arrivato a Cesena venerdì scorso con dieci cavalli e rimarrà fino a domani - è facile intrufolarsi e così purtroppo è stato, come abbiamo mostrato alla polizia, a cui abbiamo fatto denuncia». Il tutto è stato documentato anche con un breve video in cui si vedono i cabinotti aperti e spogliati del materiale che si trovava dentro. Viene rilanciato un sos: «Bisogna fare qualcosa, perché l’ippica è in grande crisi e questi danni sono pesanti per chi già fatica a tirare avanti».

La vittima del furto sta cogliendo qualche incoraggiante risultato durante la trasferta a Cesena: nelle serate precedenti alla brutta sorpresa, il suo gruppo di trottatori aveva vinto una corsa e centrato un secondo e due quarti posti. Questa sera proverà a consolarsi mandando in pista due suoi cavalli nella sempre attesa tris.

In passato uno dei furti più pesanti all’interno delle scuderie si era verificato nel 2021, quando nel cuore della notte era stata portata via una decina di selle. Un colpo evidentemente su commissione (come anche quest’ultimo è senz’altro), capace di fruttare tanti soldi, perché una sella può costare più di 3mila euro.