Ladri in azione sulle vetture in sosta ripresi dalle telecamere dei residenti

Ladri in azione sulle auto in sosta durante la notte nella zona di Calisese. Uno dei soliti ignoti è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza di una privata abitazione ed i filmati sono già nelle mani degli investigatori per cercare di identificarlo e denunciarlo.

I residenti di Calisese, a partire dalla zona di via Capranica, hanno notato in tarda serata una vettura (una Fiat Punto di colore grigio, vecchio modello) muoversi lentamente in strada anche percorrendo in senso vietato alcuni punti della frazione. Probabilmente erano i ladri che hanno poi scassinato alcune vetture per provare a rubare quanto trovavano all’interno tra via Cesari fino all’area Peep di Montiano. In via Orte sono state commesse due effrazioni in altrettante vetture. Ma in un caso l’auto era posteggiata nel cortile di casa ed i ladri sono stati così “visti” e video filmati da telecamere di sicurezza, con i proprietari che al mattino hanno consegnato alle forze dell’ordine le immagini.