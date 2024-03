Ladri forzano di notte la porta della banca a Macerone di Cesena e portano via soldi

Un colpo davvero fuori dal comune quello che due ladri sono riusciti ad assestare due notti fa a Macerone: all’interno della filiale di Riviera Banca che si trova lungo la via Cesenatico nel cuore dell’ultima frazione di Cesena lato mare.

Eludendo il sistema d’allarme i soliti ignoti sono riusciti a penetrare all’interno dell’istituto di credito. Portando via contanti per 15 mila euro circa.

Le banche solitamente sono super protette: quasi più di notte che di giorno. Per questo chi vuole arrivare in maniera fraudolenta ad un bottino, solitamente sceglie la “via diurna” della rapina; o s’ingegna di notte in tentativi “esplodenti” di assalto al bancomat.

In questo caso invece i ladri si sono mossi in maniera completamente diversa. In qualche modo (per ora misterioso) sono riusciti anzitutto ad eludere, nel cuore della notte, il sistema d’allarme, che non ha in alcuna maniera segnalato l’intrusione in atto. Poi hanno forzato una delle pesanti porte di sicurezza dell’istituto ed una volta entrati hanno preso di mira una casetta rinforzata al cui interno sono riusciti a trovare e portar via una cifra di 15.000 euro.

Il colpo è stato scoperto dai dipendenti quando dovevano aprire la filiale al mattino. Ed è stata chiamata la polizia. Dalle telecamere di sicurezza, rimaste in funzione, gli investigatori hanno potuto trarre le immagini di due ladri in azione, si cui ora si indaga per risalirne all’identità.