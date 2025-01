Ladri di nuovo in azione negli uffici del Comune di Cesena

Secondo colpo nel giro di pochi giorni negli uffici del Comune di Cesena. Questa notte forzando una porta laterale due persone si sono introdotte all’interno degli uffici dello Sportello Facile posto al piano rialzato del Foro Annonario. Come avvenuto anche durante il colpo messo a segno prima di Natale gli uffici sono stati rovistati a caccia di soldi spicci e di materiale tecnologico da poter asportare. Al mattino gli impiegati hanno dunque dovuto rallentare il lavoro per permettere agli investigatori di polizia di eseguire i rilievi di legge dell’accaduto e per inventariare il bottino.