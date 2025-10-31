Laboratori di cucina salutare per gli Educhef della provincia di Forlì-Cesena

E’ partita la stagione dei laboratori di cucina salutare per gli ‘Educhef’ delle scuole del forlivese e del cesenate, l’iniziativa è promossa dall’UO Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl nell’ambito della Rete “Scuole che promuovono salute” per fornire conoscenze, abilità ai cittadini interessati e disponibili a promuovere la salute in campo alimentare attraverso l’educazione tra pari. Tra genitori, insegnanti e personale scolastico delle scuole IC di Longiano, IC di San Mauro Pascoli, IC di Meldola, IC 8 Matatia di Forlì, IC di Modigliana, IC Valle del Montone parteciperanno a tre laboratori teorico-pratici di cucina salutare che si svolgeranno in queste settimane nelle cucine didattiche del territorio; grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione “Pellegrino Artusi” e lo IAL di Cesenatico. Sotto la guida di chef professionisti impareranno a cucinare piatti salutari e apprenderanno consigli pratici dal personale sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica su come preparare un menù nutrizionalmente corretto ed equilibrato. Il progetto ‘Educhef’ prevede che al termine dei laboratori i partecipanti si facciano divulgatori delle conoscenze apprese per arrivare a coinvolgere altri cittadini sui temi della sana alimentazione.