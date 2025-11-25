La violenza dei “piacioni”: approcci e inviti a cena. Denuncia da Cesena

CESENA. Apprezzamenti, inviti a cena in privato nei confronti di funzionarie sindacali da parte di consulenti, avvocati e imprenditori. Atteggiamenti inopportuni a cui fanno da contraltare attenzione e rispetto verso i colleghi uomini. La violenza di genere nei luoghi di lavoro non è un fatto isolato né un’emergenza temporanea. è purtroppo il frutto di rapporti di potere profondamente squilibrati, di una cultura patriarcale ancora radicata e di una struttura occupazionale che continua a precarizzare la vita delle lavoratrici. La precarietà diventa così una gabbia: costringe a subire, a tacere, a non denunciare magari per paura di perdere quel poco che si ha.