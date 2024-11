La vecchia autostazione diventerà un giardino attrezzato: sono partiti dal parcheggio i lavori a Cesena

Il progetto “L’altra stazione” entra ancora di più nel vivo. Dopo i via al cantiere per la trasformazione de l’ex “Le Fricò” (che diventerà casa di Cesena Lab e del centro per l’impiego) e il cantiere attivato per costruire la nuova auto stazione lungo viale Europa, sul lato sinistro della stazione ferroviaria, da ieri mattina è iniziata la costruzione dei nuovi giardini che caratterizzeranno tutto piazzale Karl Marx, a fronte della stazione ferroviaria e a fianco delle scuole superiori; al centro dello spazio tra l’Ilaria Alpi e la zona del Cubo scolastico.

Gli operai hanno transennato tutti il parcheggio Karl Marx: l’area di sosta retrostante il caffè Capolinea, togliendo di fatto dalla fruizione comune 33 posti di sosta a pagamento (strisce blu) per le vetture e venti posteggi gratuiti dedicati agli scooter. È da qui che inizierà la prima parte delle lavorazioni del maxi giardino attrezzato che va nascendo. Una zona, questa, dove oltre al verde ci sarà anche una fontana e dove verrà costruito un campo da basket di libero accesso al pubblico.

I lavori sono partiti ufficialmente ieri dal parcheggio Karl Marx perché, fino alla fine della costruzione dell’auto stazione nuova, la parte più estesa di piazzale Karl Marx (anch’essa oggetto di “rinnovo green”) dovrà naturalmente restare a disposizione dei bus come capolinea principale cesenate.

La Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’intero piazzale, non solo di questi primi lavori iniziati, al Consorzio Imprese Romagnole Coir (che ha indicato le imprese Coromano s.r.l. di Bertinoro, Mattei s.r.l. di Verucchio ed E.R. Lux s.r.l. di Forlì come ditte esecutrici) per un importo contrattuale complessivo di 3.097.768,29 euro. L’investimento su tutta l’area alla fine sarà di oltre 10 milioni di euro, a cui si sommano le risorse destinate alla creazione delle nuove sedi di CesenaLab e del Centro per l’impiego all’interno dell’ex Fricò. L’area Stazione ne uscirà completamente trasformata e rinnovata, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e ampliare la fruibilità dei suoi spazi, popolati quotidianamente da migliaia di studenti, viaggiatori e pendolari.