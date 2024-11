La storia si fa fumetto: torna Cesena Comics e l’ospite d’onore è Leo Ortolani

Dal 18 al 24 novembre torna Cesena Comics. Sarà la quattordicesima edizione, la decima ospitata nella “Grande Malatestiana” e per la prima volta da dopo la pandemia il festival del fumetto cesenate tornerà anche nelle classi delle scuole del territorio e come ospite d’eccezione, domenica pomeriggio ci sarà il fumettista Leo Ortolani.

«Il fumetto è una delle eccellenze culturali della nostra città - è intervenuto ieri l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi in apertura della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del festival - che ha una tradizione solidissima e di grande qualità». L’associazione Barbablù che ha ideato e organizza il festival si inserisce in questa tradizione «contribuendo a divulgare questa forma d’arte e a coltivare passioni e talenti». A fare da filo conduttore agli appuntamenti del programma di quest’anno sarà la storia: «Un tema anche coraggioso - commenta Elisa Rocchi dell’associazione Barbablù -. In un momento come questo in cui di tende a dimenticare con grande facilità il passato, è importante la memoria e anche dare a bambini e ragazzi gli strumenti per approfondire, per fare ricerca storica».

Il festival del fare

Come da tradizione, il piatto forte della manifestazione sono i laboratori gratuiti (ma a prenotazione obbligatoria, scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com), che quest’anno coinvolgeranno le scuole superiori e la Biblioteca Malatestiana. «Il nostro è sempre stato un festival del fare - spiega Giovanni Barbieri - complementare ai festival del vendere. Ci interessa fare pedagogia del fumetto, usarlo come strumento di autoespressione». Un lavoro che ha dato anche i suoi frutti: oggi tra le fila di Barbablù c’è anche Francesco Ramilli, «un ex bambino di Barbablù, oggi fumettista affermato pubblicato da Il Castoro, vuol dire qualcosa abbiamo seminato, no?», fa notare Barbieri. Nelle ultime edizioni Cesena Comics «ha registrato 1138 lettori (dai 7 ai 99 anni), ha portato in città 38 autori e autrici. Sono invece una quarantina i volontari coinvolti in ogni edizione.

Nelle scuole

Da programma nelle scuole sarà presente Onofrio Catacchio con il suo adattamento a fumetti de “Lo scudo di Talos”, celebre romanzo di Valerio Massimo Manfredi. Ci saranno poi il disegnatore Elia Mazzantini e lo scrittore Alessio D’Uva con il loro lavoro a fumetti su Marco Polo. Infine, Marco Cei coinvolgerà gli studenti con un laboratorio ispirato al suo graphic novel dedicato a Filippo Brunelleschi e la cupola del duomo di Firenze.

In biblioteca

In Malatestiana, giovedì 21 interverrà lo scrittore Stefano Ascari, che nel volume “Il Torc Spezzato” racconta a fumetti la difficile convivenza fra Galli Boi e romani nella Modena del 218 a.C. mentre il giorno seguente saranno protagonisti Manuela Mapelli, che porterà la sua storia di sport e crescita “La gita selvatica”, seguita dal collettivo forlivese Alambicco Comics, che presenterà gioie e dolori dell’autoproduzione. Sabato 23 l’illustratore Christian Cornia coinvolgerà i più piccoli nelle avventure di Brina, la coraggiosa gattina giunta al suo terzo libro, “L’alba all’orizzonte”. Sarà poi di scena il piccolo pirata Capitan Bitorzolo, che con la sua ciurma sbarcherà sull’Isola dei Mostri grazie alle vivaci illustrazioni di Davide Panizza.

L’incontro

Il gran finale di domenica 24 novembre, in un evento aperto a tutte le età, vede il ritorno a Cesena di Leo Ortolani (in Malatestiana, dalle 16), creatore di Rat-Man e di tanti graphic novel di grande successo per i più importanti editori italiani. Introdotto dall’esperto Giovanni Barbieri, Ortolani racconterà i successi della sua lunga carriera, con particolare riferimento alle sue ultime produzioni: “Trentennial Park”, volume celebrativo dei trent’anni di Panini Editore, “Zodiaco”, una rivisitazione divertente e divertita dei segni astrologici.

Le mostre

Da metà novembre, le sale della Malatestiana ospiteranno tre percorsi espositivi: una selezione da “Filippo Brunelleschi” (Editore Kleiner Flug), ad opera di Luca Bulgheroni su testi di Marco Cei; un estratto di “Marco Polo – Gioventù d’un viaggiatore” (Treccani Editore/Kleiner Flug), una scelta di immagini di Manuela Mapelli tratte dal suo ultimo libro, “La gita selvatica” (Sinnos editore).