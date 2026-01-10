La storia di Cesena diventa un podcast al Liceo Monti

Come collegare percorsi umanistici al mondo del lavoro? Il liceo Vincenzo Monti e l’associazione culturale Italia Nostra hanno provato negli ultimi anni a dare una risposta a questa domanda, proponendo ai ragazzi attività a diretto contatto con professionisti. Dopo i successi dei progetti sulle epigrafi cesenati nel 2022, e sugli ex voto della Basilica del Monte nel 2024, la collaborazione tra liceo e Italia Nostra è proseguita anche quest’anno, coinvolgendo i ragazzi della 3ªBc alle prese con “Interviste con la Storia”. L’attività, dalla durata di due anni e avviata prima delle vacanze natalizie, rientra all’interno dei progetti proposti nel percorso Formazione Scuola-Lavoro.