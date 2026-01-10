La storia di Cesena diventa un podcast al Liceo Monti

Cesena
Francesco Gaggi e Andrea Turchi
Francesco Gaggi e Andrea Turchi

Come collegare percorsi umanistici al mondo del lavoro? Il liceo Vincenzo Monti e l’associazione culturale Italia Nostra hanno provato negli ultimi anni a dare una risposta a questa domanda, proponendo ai ragazzi attività a diretto contatto con professionisti. Dopo i successi dei progetti sulle epigrafi cesenati nel 2022, e sugli ex voto della Basilica del Monte nel 2024, la collaborazione tra liceo e Italia Nostra è proseguita anche quest’anno, coinvolgendo i ragazzi della 3ªBc alle prese con “Interviste con la Storia”. L’attività, dalla durata di due anni e avviata prima delle vacanze natalizie, rientra all’interno dei progetti proposti nel percorso Formazione Scuola-Lavoro.

Il progetto

Sono 24 gli studenti della 3ªBc che, accompagnati dal loro docente di storia Francesco Gaggi, affronteranno l’articolata attività lavorativa. Ad ognuno, è stato affidato un celebre personaggio storico cesenate, tra i quali Renato Serra, Maurizio Bufalini, “Monty Banks” e Sigfrido Sozzi. Fino al prossimo mese, i ragazzi avranno tempo per documentarsi sulla biografia e sui valori delle figure che hanno reso grande la città di Cesena. Ricerche, che verranno poi esposte in occasione dei tre incontri in programma alla Biblioteca Malatestiana. Nei mesi successivi dovranno realizzare al proprio personaggio defunto «un’intervista impossibile», calandosi nel ruolo di giornalisti. Interviste che poi verranno raccolte e pubblicate, nell’autunno 2026, in un volume finanziato da Italia Nostra. Per agevolare i ragazzi nel lavoro, l’associazione culturale metterà a disposizione i propri soci, professionisti nei settori di competenza. Nell’anno scolastico 2026-2027, tutte le interviste prenderanno voce attraverso le registrazioni del testo in forma di podcast, successivamente editato e caricato sulle principali piattaforme online. Il volume e il podcast verranno presentati alla cittadinanza nella primavera del 2027. Nel corso dell’anno verranno anche organizzati tre incontri con professionisti del giornalismo, editoria e podcasting, per esplorare alcune delle mansioni dove applicate le competenze classiche.

Organizzatori

Sul rinnovo della collaborazione con il liceo Monti, Andrea Turchi, segretario della sezione di Cesena di Italia Nostra ha affermato: «Finché c’è entusiasmo ed interesse, si procede insieme. A livello culturale, per i ragazzi e la città, vogliamo continuare a fare la nostra parte. Io e i soci non vediamo l’ora di ascoltare gli studenti sulle loro pubblicazioni». «L’autonomia finanziaria - prosegue Turchi - per noi è fondamentale. Questi progetti sono spese importanti, ma i risultati sono sempre stati ottimali». «Gli studenti - ha concluso il docente Francesco Gaggi- si sentono coinvolti. Le famiglie nelle passate edizioni sono sempre rimaste colpite dal lavoro svolto. Ringraziamo Italia Nostra per l’investimento in termini di tempo e denaro».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui