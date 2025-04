La “Stazione di Monteleone” apre una succursale al mare a Cesenatico

“La Stazione di Monteleone” apre anche al mare. Dopo che si è fatta conoscere come la novità dell’estate scorsa come realtà innovativa, ora “Il Podere del Leone” che ha creato la stazione in collina ora spopola sui social anche con la nuova apertura della stazione al mare a Cesenatico.

Iuri Galeotti, con i familiari, la scorsa estate ha dato vita al progetto de “La Stazione di Monteleone”, nell’omonima località in comune di Roncofreddo. Si tratta di un’ampia oasi di pace con vista mozzafiato sulla costa romagnola che offre la possibilità di passare una serata speciale. In una location da sogno, durante tutta l’estate è stata meta di coppie, gruppi di amici, famiglie, con vari eventi, come serate con gli astrofili, concerti serali e all’alba, musica tibetana, yoga e passeggiate e degustazioni. Nell’ampia area collinare si sono svolti compleanni, feste di laurea, ritrovi di amici e famiglie. Anche degustazioni nelle aree di sosta, con quattro food truck ridipinti come fossero i vagoni di un treno. Aggiunti elementi particolari come ad esempio un trattore Super Landini del 1920, attrezzi antichi che sono diventati le basi dei tavoli, mentre le sedute sono in pietra, oppure sedili di mezzi agricoli, o sedie da regista. È stata ribattezzata la “Stazione di Monteleone” ed essendo all’aperto, a ottobre, ha chiuso i battenti per riaprire tra qualche settimana. Oltre ai percorsi natura a Monteleone ha creato anche un campo di lavanda di quasi due ettari.