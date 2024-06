La squadra del Pascal Comandini argento dei Nazionali di atletica VIDEO

Il Pascal Comandini sul podio nazionale per l’atletica. Dopo aver trionfato in regione, la squadra maschile è arrivata al secondo posto negli assoluti di categoria svoltisi a Pescara. Dove sono stati impegnati per tre giorni, sempre accompagnati e coordinati dal team dei docenti di scienze motorie.

Pescara è stata la sede della fase nazionale del Campionato studentesco di atletica leggera su pista. Anche qui ogni gara assegnava dei punti perché la squadra potesse scalare la classifica.

Gli studenti del Pascal che hanno partecipato sono: Giovanni Tentoni, 6° nei 100 metri con un tempo di 11.29; Giacomo Sintoni, che nei 1000 metri è arrivato al 35° posto con un tempo di 3:03.66; Alessandro Ghinea 26° nella corsa a ostacoli con 15.35; Daniele Shani, che ha chiuso la sua gara nel salto in alto al 14° posto, con la misura di 1 metro e 83 centimetri; Alessandro Gozzi, 19° posto classificato nel salto in lungo con 5 metri e 79 centimetri; Lorenzo Shani, 7° classificato nel getto del peso con un lancio di 13.89.

Il team formato da Alessandro Ghinea, Alessandro Gozzi, Lorenzo Shani e Giovanni Tentoni ha ottenuto il 3° posto nella staffetta 4x100 maschile.

«I nostri alunni si sono divertiti, impegnati, si sono comportati benissimo e hanno mostrato supporto tramite piccoli consigli per i ragazzi più piccoli delle scuole medie presenti» ha spiegato orgogliosamente Annalisa Baraghini, docente e accompagnatrice della squadra.

«Noi del Pascal-Comandini - continua la professoressa - dedichiamo questa bellissima vittoria a Daniele Faggi, stimato docente dell’istituto e pilastro dell’atletica Endas Cesena, recentemente scomparso».

Si tratta di un importante successo sportivo che ha confermato il valore, la coesione e il talento del gruppo cesenate già emersi nella fase regionale.

A chiudere l’evento sportivo, la compagine cesenate ha festeggiato la vittoria partecipando alla parata tenutasi sul lungomare di Pescara.