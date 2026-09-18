La “Simbiosi” tra natura e cultura. Per i 30 anni di Sogliano Ambiente due giorni di eventi. Paolini tra gli ospiti

Sogliano si trasforma in un palcoscenico per l’ambiente. Ma anche per la cultura, la musica, la poesia e il teatro. Sabato 3 e domenica 4 ottobre arriva “Simbiosi”, una due giorni di incontri, letture, lectio, talk e workshop promossa da Sogliano Ambiente per celebrare i 30 anni di attività. Un appuntamento pensato per il grande pubblico, con la direzione scientifica del giornalista ambientale Ferdinando Cotugno, voce narrante di «Areale». Il titolo richiama l’interazione virtuosa fra organismi diversi e diventa la chiave di lettura di una manifestazione che prova a mettere insieme linguaggi e mondi differenti: scienza e divulgazione, attualità e arte, natura e territorio. Non un convegno specialistico, ma una lunga conversazione collettiva che attraverserà alcuni degli spazi più suggestivi di Sogliano al Rubicone, da piazza Garibaldi ai Portici della Biblioteca, fino a Ginestreto. Ad aprire il programma, sabato mattina, sarà la presentazione del bilancio di sostenibilità di Sogliano Ambiente, seguita dall’anteprima del docufilm «Il futuro in circolo», scritto e diretto da Michele Mellara e Alessandro Rossi, che racconta attraverso le voci dei lavoratori la storia e l’attività della società. La domenica sarà invece un viaggio dall’alba alla sera. Alle 7.30, a Ginestreto, la poesia di Beatrice Zerbini incontrerà il pianoforte e la voce della jazzista Francesca Tandoi nel concerto «Il tempo dell’alba». Poi la rassegna stampa ambientale di Cotugno con il filosofo e conduttore di Rai Radio3 Pietro Del Soldà, i laboratori sulla biodiversità con la zoologa Mia Canestrini e l’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli, fino alla lectio «Il cantico della terra» di Stefano Mancuso. Il clou alle 17.15 in piazza Garibaldi con Marco Paolini nell’intervista «Piove male». L’attore e autore teatrale da anni porta sulla scena le trasformazioni del territorio e il rapporto fra uomo e natura: un’occasione per tornare a riflettere, attraverso il racconto e l’esperienza teatrale, sul clima che cambia.