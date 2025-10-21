La Shopping Night Cesena torna venerdì 24 ottobre

Venerdì 24 ottobre torna la ‘Shopping night Cesena’, una bella occasione per fare acquisti tra i negozi che animano il centro storico fruendo delle bellezze storiche, architettoniche e culturali della città malatestiana. In più, questa edizione autunnale sarà perfettamente inserita nell’ambito di ‘Agorà Festival’ che venerdì caratterizzerà la proposta culturale cittadina con incontri letterari e talk al teatro ‘A. Bonci’, in Biblioteca Malatestiana e al palazzo del Ridotto dalle ore 15:30 alle ore 22:00.

Dopo essere stata lanciata per la prima volta il 29 novembre dello scorso anno, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 la ‘Shopping Night’ tornerà ad animare tutte le vie e le piazze del centro cittadino con negozi aperti, vetrine illuminate e dj set all’interno di alcune attività (‘Rame’, ‘Base12’ e ‘Industree store’). L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che compongono il tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), e con le attività del centro storico.

“Cesena Shopping Night – commenta l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari – si inserisce a pieno titolo nella programmazione degli eventi del centro storico, ma si distingue per un valore aggiunto importante: ciascuna edizione nasce dall’entusiasmo e dalla partecipazione viva delle attività commerciali, che ogni giorno illuminano e animano le vie e le piazze del nostro salotto cittadino. Rinnoviamo questo appuntamento con convinzione, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ e con i commercianti stessi. La ‘Cesena Shopping Night’ – prosegue l’Assessore – ottiene sempre grande riscontro perché valorizza il centro storico nella sua interezza, a partire dagli operatori che quotidianamente lo rendono più accogliente, piacevole e vivace. Si tratta di un’iniziativa capace di coniugare intrattenimento e opportunità di acquisto, ideale non solo per chi desidera fare shopping nel pomeriggio e in serata, ma anche per chi vuole semplicemente vivere una serata di festa nel cuore della città”.