Cesena, truffa Azimut: risarcimento di quasi un milione di euro

Risarcimento di quasi un milione di euro per una degli investitori truffati da Aldo Stucco, l’ex promotore finanziario che nel gennaio del 2018 svanì nel nulla alla vigilia della pensione, lasciando alle sue spalle clienti sgomenti e un ammontare di ammanchi per diverse centinaia di migliaia di euro.
Dopo quasi sei anni dall’avvio della causa civile nel gennaio 2019, il Tribunale di Forlì ha emesso una sentenza di condanna in solido a carico dell’ex consulente finanziario e della società Azimut (seguita nella causa dello studio Grande Stevens), per la quale Stucco (difeso dall’avvocato Chiara Fabbri) operava. La decisione riconosce una cattiva gestione del patrimonio e la violazione dei profili di rischio degli investitori oltre al disconoscimento di operatività falsificate per oltre 300.000 euro (tra switch, rimborsi e cambi di strategia mai autorizzati).