Cesena, truffa Azimut: risarcimento di quasi un milione di euro

Cesena
La sentenza civile emessa dal Tribunale di Forlì
La sentenza civile emessa dal Tribunale di Forlì

Risarcimento di quasi un milione di euro per una degli investitori truffati da Aldo Stucco, l’ex promotore finanziario che nel gennaio del 2018 svanì nel nulla alla vigilia della pensione, lasciando alle sue spalle clienti sgomenti e un ammontare di ammanchi per diverse centinaia di migliaia di euro.

Dopo quasi sei anni dall’avvio della causa civile nel gennaio 2019, il Tribunale di Forlì ha emesso una sentenza di condanna in solido a carico dell’ex consulente finanziario e della società Azimut (seguita nella causa dello studio Grande Stevens), per la quale Stucco (difeso dall’avvocato Chiara Fabbri) operava. La decisione riconosce una cattiva gestione del patrimonio e la violazione dei profili di rischio degli investitori oltre al disconoscimento di operatività falsificate per oltre 300.000 euro (tra switch, rimborsi e cambi di strategia mai autorizzati).

Transazione stragiudiziale

La sentenza, calcolando rivalutazioni e interessi su un periodo prolungato e segnato anche dai ritardi legati alla pandemia e allo smaltimento degli arretrati giudiziari, stabiliva un risarcimento complessivo destinato ai danneggiati che superava il milione di euro a favore dell’investitore, tutelato dall’avvocato Achille Macrelli. Per evitare i tempi e le incertezze di un eventuale giudizio di appello, le parti hanno concordato una transazione stragiudiziale: le difese hanno stabilito di chiudere definitivamente la lite con il pagamento di una somma rilevante a favore delle vittime degli ammanchi, rinunciando all’impugnazione.

Il percorso legale

A differenza di altri risparziatori coinvolti della vicenda che avevano tentato la via penale - processo nel quale Stucco ha poi definito la propria posizione con un patteggiamento - i clienti rappresentati nella causa civile hanno scelto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti della società di consulenza in qualità di responsabile solidale. Una scelta tecnica assistita da perizie contabili che ha portato al riconoscimento del danno patrimoniale subito.

La vicenda era scoppiata nel 2018 quando Stucco era proprio a ridosso della pensione, lasciando un buco milionario, sparendo con i risparmi di numerosi clienti e persino dei suoi stessi familiari. Scattarono le denunce ai carabinieri e ora dopo anni è arrivata la prima sentenza di risarcimento.

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