La Romagna che non molla: a Cesena l’ippodromo riparte. Il filmato della devastazione del 2023 e il nuovo look di oggi VIDEO

Cambia il calendario delle Notturne (definito dal Ministero dell’Agricoltura); a luglio si corre di martedì e sabato, in agosto anche di lunedì, vera novità. «Ce lo ha chiesto il Ministero (Masaf) - dichiara il presidente Hippogroup Massimo Umberto Antoniacci - ci permette di diffondere le immagini delle corse cesenati anche in agenzie europee, specialmente in Francia e in Svezia, cosa che esalta il trotto italiano e il nostro ippodromo».

Ritornano in pista prima del solito i cavalli delle Notturne dell’ippodromo del Savio; l’Ouverture inaugurale è venerdì 21 alle 20.45, si corre per 28 giornate fino a sabato 7 settembre, giorno del gran finale del Campionato Europeo. «Secondo una sincronizzazione - aggiunge il sindaco Enzo Lattuca - della città e delle stagioni, di inizio estate e vacanze, di fine ferie e autunno. Ciò indica lo stretto legame fra l’ippodromo e la città, un pezzo di storia che vogliamo continuare».

Luci e parterre spettacolari

Spicca nell’ippodromo centenario il nuovissimo impianto di illuminazione a tecnologia Led, all’avanguardia per sicurezza, per efficienza luminosa a fronte di risparmio energetico, di un minore impatto ambientale e di luci «più spettacolari». L’impianto poggia su 31 nuovi pali ed è gestito da una cabina di regia. Il costo è di oltre due milioni (2.150mila euro). Rinnovato anche il parterre di un riposante verde; al centro è stata ricavata un’area per il pubblico (winner circle) per ammirare da vicino i trottatori vincenti.

Comune e Ippodromo

Il sindaco Enzo Lattuca ribadisce la volontà di proseguire in concertazione e investimento su di un «luogo emblematico per la città e territorio; poche amministrazioni italiane possono vantare come concessionario un gruppo di così lunga storia, capacità organizzativa solidità, serietà. Mi spiace perché un anno e mezzo fa parlammo col Ministero di un possibile contributo per l’impianto, oltre al nostro e a quello di Hippogroup, che invece non è arrivato».

Contributi ridotti

Non solo non è arrivato il contributo auspicato per l’impianto ma, aggiunge Antoniacci, «il Ministero dell’agricoltura ha addirittura ridotto di 175 mila euro la nostra sovvenzione». Il direttore generale Marco Fabio Rondoni conferma il Savio come luogo del cuore per tantissimi romagnoli: «Rispetto al cuore si fatica a usare la calcolatrice ma è davvero sempre più difficile mantenere e migliorare gli standard. Oltre ai due milioni del nuovo impianto, va considerato un altro milione speso per il restyling di scuderie e club alluvionato. Tutti coloro che hanno frequentato l’ippodromo esprimono ricordi piacevoli; non sempre però si tramutano in una frequentazione, contiamo perciò su un “turismo di ritorno”, su di un rinnovo dell’affezione concreto, affinché in tanti vi ritornino».

Hippomusic e animazione

Le serate clou dei Gran Premi sono ritmate da una cornice musicale dal vivo; arriva il duo Santa Maradona (6 luglio), Iza Trio (17 agosto); un omaggio a Romagna Mia si ha il 20 agosto con la nuova orchestra Santa Balera, fino a Upside band e Zebra e Pois. Per bambini e famiglie si confermano pony e battesimo della sella, trenino per scuderie, gonfiabili, laboratori al Parco Midiverto.

50 anni di Teleromagna

Orogel sponsorizza il Campionato Europeo del 7 settembre oltre alla madrina e annuncia una sorpresa «omaggio ai tanti che hanno contribuito ai lavori per questo ritorno in pista». Teleromagna festeggia 50 anni da luglio a dicembre, all’ippodromo con la diretta televisiva di Luciano Poggi all’insegna «dell’epica dell’ippodromo».