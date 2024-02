La protesta dei trattori arriva a Cesena venerdì mattina

Dopo Ravenna e Forlì la protesta dei trattori si farà sentire anche a Cesena. Un concentramento è previsto venerdì mattina a partire dalle ore 9 nel parcheggio della Fiera di Pievesestina dove gli agricoltori con una quarantina di mezzi si ritroveranno per dare vita ad una manifestazione. Il corteo di protesta dei mezzi agricoli percorrerà una decina di chilometri circa in mezzo al traffico cesenate per approdare poi in un campo privato non molto distante dal casello sud dell’A14, lungo la Bretella-Gronda.

Ancora maggiore subbuglio dovrebbe esserci nella prossima settimana con un presidio al casello autostradale di Cesena Nord. In cantiere c’è infatti una iniziativa articolata nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Tre giorni di protesta con un corteo in cui sono attesi circa 300 trattori che sfileranno per le vie della città.

La manifestazione appartiene ad una serie di rivendicazioni che stanno attraversando tutta Europa, rivolte contro le politiche agricole della Ue ma in parte anche contro le organizzazioni italiane del settore. A mobilitare la protesta in Italia è un movimento che si è autodefinito “Riscatto agricolo”, che guarda alle proteste in Europa, in particolare in Francia.